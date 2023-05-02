AI時代來臨，不少企業藉由人工智慧進行數位轉型，雲象科技就是絕佳範例，因此，「臺企銀管顧二代創新系列」節目邀請台灣經濟研究院副院長林欣吾與雲象科技執行長葉肇元醫師，一同分享雲象科技如何透過AI輔助診斷系統，協助病理科獲得更即時的診斷，以及ChatGPT的興起是否對生技醫療造成影響？

雲象科技是醫療影像AI公司，特別專注於數位病理影像的管理系統，以及AI輔助診斷系統的發展。雲象科技執行長葉肇元表示，病理科在醫院是負責最後診斷的重要科別，當外科醫師將病灶取下來後，會送到病理科將其切成薄片，再用顯微鏡檢查。

雲象科技是醫療影像AI公司，特別專注於數位病理影像的管理系統，以及AI輔助診斷系統的發展。(中時新聞網攝)

檢視切片的傳統流程都是靠醫生透過顯微鏡用肉眼檢查，但病理科醫師非常缺乏，且診斷時有非常大的時間壓力，難免會有看走眼的時候，因此雲象科技希望協助病理科做數位轉型，讓AI當作病理科醫師的第二雙眼，讓他們做得更確實且更有時效性，使病患可以獲得更即時的診斷，這樣就能夠提供更精確地治療。

醫師葉肇元指出，雲象科技提供的AI輔助診斷系統除了應用於病理科，還有另外2個比較獨立的產品，包含與台大醫院合作針對白血症病患骨隨抹片的AI分類技術系統，以及大腸內視鏡的即時病灶輔助偵測系統，可以提升病灶的檢出率，降低大腸癌的發生率。

台灣經濟研究院副院長林欣吾表示，生技醫療一直都是全世界各產業領域中非常龐大的一塊市場，因此台灣開始思考如何透過AI打入此市場，AI輔助診斷系統除了可以提高精準度及效率之外，還可以讓國民更健康，甚至降低很多健保的支出。

台灣經濟研究院副院長林欣吾表示，AI輔助診斷系統可以協助病理科提高精準度及效率。(中時新聞網攝)

至於AI輔助診斷系統與現今正夯的ChatGPT差異何在？醫師葉肇元表示，ChatGPT是大型的語言模型，屬於廣義的AI或是「強AI」；而雲象科技在做的AI主要是影像相關，是專注於某項特定任務的「弱AI」，像是癌症辨識的模型，它只會做癌症辨識；骨隨細胞分類的模型也只會做骨隨細胞辨識。

醫師葉肇元指出，AI對整個人類會造成非常巨大的影響，因為搜尋引擎在經過20年後，無論搜尋及彙整資訊的能力皆大幅提升。當病患上網搜尋疾病資訊時，ChatGPT會提供病患非常完整的論述，醫生面臨的挑戰會更嚴重；當醫師用ChatGPT收集資訊，可能會遇到真偽資料參雜的現象，雖然ChatGPT是一個可以提升生產力的工具，但卻可能影響醫病關係。

醫師葉肇元指出，雖然ChatGPT是一個可以提升生產力的工具，但卻可能影響醫病關係。(中時新聞網攝)

葉肇元醫師認為，新的資訊科技要帶到醫療界需要更多時間，因為它是受到高度監管的行業，畢竟攸關人命，因此要再一段時間才能發酵。但台灣經濟研究院副院長林欣吾持有不同看法，他認為ChatGPT某種程度上雖不是在幫助醫生，甚至是醫生的競爭對手，但卻可以讓醫生更努力，這也許是正面的影響。

這幾年，生技醫療產業在台灣發展得非常努力，卻也面臨非常多挑戰，醫師葉肇元認為，我們要開始思考AI在醫療生技上可以創造什麼價值？最重要的是保險可不可以給付？民眾是否可以用自費的方式享受如此尖端科技的服務？這個經濟脈絡必須要打通，資源才可以進到智慧醫療產業，公司才會願意投入更多資源。未來是很美好的，但過程會面臨許多挑戰，唯有產業挺身而出，資源匯聚後才有辦法實現那美好的未來。