上個月4/22(六)很榮幸應清華企業家協會的邀請參加母校清華大學「校慶高峰論壇」，與旅美棒球好手郭泓志以及永豐雲豹董事長劉晉良一起就「運動大未來」與在校學弟妹及返校校友們進行意見交流，今天也利用這個機會來跟大家報告一下。

清華大學「校慶高峰論壇」：運動大未來

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。（林勝發攝）

清華大學「校慶高峰論壇」。（清華企業家協會提供）

這次論壇首先由我以「運動大未來」為主題跟大家談運動競技與運動彩券的魅力以及運動產業的未來，接著由促成NBA魔獸霍華德來台的重要推手永豐雲豹董事長劉晉良跟大家分享「桃園雲豹成立的緣起--想讓每個人都能勇敢做夢，追尋夢想」，分享他在創新科技與體育產業中打拼的故事，壓軸登場的是歷經9次手術還能不斷重返投手丘的不死鳥郭泓志，由主持人劉偉立律師以訪談的方式讓他風趣幽默地分享他永不放棄的人生，他在卸下職業球員身分後成立郭泓志運動發展協會，致力於促進台灣學子運動推廣、科學訓練以及辦理社會關懷等公益活動。

清華大學「校慶高峰論壇」。（清華企業家協會提供）

清華大學「校慶高峰論壇」。（清華企業家協會提供）

清華大學「校慶高峰論壇」。（清華企業家協會提供）

最後在劉偉立的主持下與郭泓志及劉晉良共同就我國運動未來的發展進行意見交流，同時也接受現場學弟妹及返校校友們的各項提問，「校慶高峰論壇」圓滿落幕，有興趣的朋友們可以點閱連結收看。