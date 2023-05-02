近幾個月來，因為ChatGPT的活躍，生成式ＡＩ工具成為了熱門話題。四月中，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也宣布，將推出「最安全」的ＡＩ平台，與微軟、谷歌等公司競爭。生成式ＡＩ工具開始進入戰國時代。

馬斯克指出，雖然他起步得較晚，但他會試圖創造出第三種選項。未來他將致力於創造他命名為「TruthGPT」的平台，他表示，這可能會是「通往安全」的最佳途徑。

金融時報（Financial Times）指出，今年三月，馬斯克註冊了一家名為「X.AI」的公司。這段時間以來，馬斯克一直在組建研究和工程團隊，並與多位投資者進行了交流。他也從其他頂尖人工智慧公司，包括谷歌旗下的DeepMind，大舉招募人才。

事實上，馬斯克也曾是ChatGPT背後的公司「OpenAI」的投資者，但在二○一八年，退出了OpenAI的董事會。當時，他在推特上表示，自己退出的原因其一是為了專注於特斯拉和SpaceX的發展，其二則是，他與OpenAI團隊理念不合。

在馬斯克退出OpenAI不久後，微軟就向該公司投資了十億美元，今年初又承諾進行數十億美元的新投資。

退出後，馬斯克常常在網路上批評OpenAI的做法。他表示，OpenAI現在已經成為一個「以營利為目的」的組織。「最初創立OpenAI時，是將它作為開源、非營利性公司，以作為抗衡谷歌的力量。但現在它已成為一家由微軟控制的封閉公司，追求利潤最大化，這根本不是我想要的樣子。」他在推特上這麼說道。

過去，馬斯克不斷警告眾人，不要輕忽ＡＩ可能帶來的影響。在接受福斯新聞（Fox News）採訪時，他曾表示，「人工智慧比不良的飛機設計，或糟糕的汽車製造更危險。」

如今，他自己也踏入了ＡＩ市場中。未來是否能如他所說，推出最安全的ＡＩ工具，也成為了外界關注的焦點。

此外，除了馬斯克以外，電商巨頭亞馬遜（Amazon）也在最近宣布投入生成式ＡＩ的市場。隨著各個知名企業紛紛投入，這場ＡＩ戰爭最後會走向何方、誰會獲得更多使用者的支持？

一場熱鬧的戰役剛剛展開。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘441期》)