入選美國職籃名人堂的球星俠客歐尼爾（Shaquille O’Neal），從體壇轉戰到商業界，依舊光芒四射。

他不只笑著拍照當品牌代言人，如今他已經開設超過百家的連鎖分店，包括洗車服務、健身房、餐廳等，現在個人身價大約四億美元。他創立的製片公司，製作過獲得奧斯卡獎（Oscar）的紀錄片；他創立的行銷顧問公司，客戶包括通用汽車（ＧＭ）等知名公司在內。

在歐尼爾的創業版圖中，最具代表性的要算是「大塊雞」連鎖速食店（Big Chicken）。二○一八年，他在拉斯維加斯（Las Vegas）共同創立了公司，目前已經擴展至十四家分店。

「大塊雞」的成功賣的是原汁原味的歐尼爾。公司雜誌（Inc.）分析，「大塊雞」來自他童年的溫暖回憶，星期日在教堂做完禮拜回家，他跟家人圍坐在一起用餐的時光。他希望也能提供這樣的感受給消費者。

公司共同創辦人，也是現在的執行長漢爾普恩（Josh Halpern）表示，歐尼爾最重視的價值之一是真實誠懇。公司賣的就是他自己喜歡吃的東西，他是公司第一名的股東，顧客走進店面就能感覺得到他。

「大塊雞」的雞肉三明治，是照著他媽媽的家傳食譜所做。也有一款產品，直接以他的保鏢「加榮叔叔」命名。店裡販售一般人家裡會吃的餐點，把價格訂在消費者負擔得起的水準。

創業方向清楚，超出能力範圍的則放手，是歐尼爾的成功祕訣。他表示，他知道自己要什麼樣的連鎖餐廳，然而自己並不會執行細節，所以他找到會的人，放手讓他們去做。

歐尼爾不認為自己天生有做生意的頭腦，也不認為自己有一套經營哲學。他覺得大家把事情弄得太複雜，對他來說其實很簡單，他跟自己喜歡的聰明人一起工作，並且向他們學習。

他認為，自己身邊沒有應聲蟲，全都是比他更聰明的人。在接受公司雜誌專訪時，他總共說了十一次「我不是房間裡最聰明的人」。

然而，他會要求自己不可以犯同樣的錯誤，他也如此要求員工。回首創業路，歐尼爾曾經犯過一個大錯誤，也從中學到慘痛教訓。一九九八年，他還在湖人隊（Los Angeles Lakers）打球時，有一天星巴克（Starbucks）執行長舒茲（Howard Schultz）親自打電話邀請他合作。

因為歐尼爾的家人都不喜歡喝咖啡，他覺得非裔美國人沒有市場，所以他拒絕了。舒茲轉而找魔術強森（Magic Johnson）合作，二○一○年，當魔術強森把合作所分得的星巴克股票賣出時，獲利一億美元。

歐尼爾描述完這段往事後嘆了一口氣，他說現在的他，會仔細聆聽，也學到了不要輕易排除任何的可能性。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘441期》)