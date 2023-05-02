談到閉氣，很多人自然會擔心失去呼吸，害怕累積二氧化碳會傷害身體、甚至失去生命。這樣的恐懼是難免，但其實是多餘。

前面提過，呼吸有個人意識自主的成分，也含著意識不自主、由身體自己運作的部份。我們醒著，在一定的範圍內可以控制自己的呼吸。但我們睡著或甚至被麻醉時，身體還會自己維繫呼吸的運作。

它是怎麼辦到的？

從蓋統的《醫用生理學》，我很早就得到這個印象——二氧化碳是重要的生理分子。它完全不是廢氣，而是有很重要的生理調節作用。

我過去常跟學生說，生命一點一滴都不會浪費，就連一個反應殘餘的產物都有它傳遞訊息的作用。二氧化碳就是一個實例，它不單單是身體取得能量過程的廢物，在體內還有類似內分泌的作用，像是幫助血紅素釋放氧氣、還有血管擴張放鬆的效果。

氧氣當然是重要的分子，但在一般人的理解中多少有點被過度強調。大多數時候，血液裡的氧氣已佔滿95% 以上的血紅素結合位，甚至有時佔據了99%。除非高山症或嚴重的呼吸問題，一般人並不需要去特別補充氧氣。即使量測到血氧偏低，也不見得代表身體正在缺氧。別忘了，當血紅素將氧丟給組織使用時，血氧也會降低。

二氧化碳溶於水，可以轉化成碳酸氫鹽緩衝系統，一起穩定身體生理運作環境的酸鹼值。身體本身有二氧化碳受體，也就說明二氧化碳的重要性，而需要監控它的濃度來保護身體。

關於呼吸， 還有一個觀念很有意思。英文說air hunger，直接翻譯過來是「空氣饑渴」，意思是覺得氣不夠了，要趕緊吸氣。這種air hunger 反映的，就是由身體主導的呼吸衝動。

一般人雖然怕吸不到氣，但小時候應該都玩過比誰憋氣久的遊戲，也許用力捏住對方的鼻子，或把頭埋到水裡，憋到面紅耳赤再也憋不住為止。誰先受不了，誰就輸了。

隨著憋氣時間愈長，那種「受不了」、「要趕快呼吸」的衝動會愈來愈強烈。air hunger 表達的就是這種缺乏空氣的體會。

一般人會以為這種衝動反映的是身體缺氧，但其實不是如此。如果你試著閉氣，同時測血氧和二氧化碳，你會發現血氧沒有降低，但二氧化碳慢慢高起來。那股受不了的衝動、對空氣的渴望，其實反映的是二氧化碳已經升高。比起氧氣，二氧化碳更是調節呼吸的關鍵因子。我們並不是因為缺氧而想呼吸，是因為二氧化碳高起來而想呼吸。

在氧氣稀薄的高海拔區域登山，呼吸也會變快、加大，甚至喘不過氣。一般人可能也以為這是身體偵測到氧氣不夠，但其實是偵測到二氧化碳過多。

有些人稍微活動就會喘，除了肺部功能不夠，也有一部份是身體對二氧化碳比較敏感。運動會讓代謝加速而更快累積二氧化碳，如果對二氧化碳的耐受度很低，一運動就容易喘而覺得不舒服，這麼下來，自然會排斥運動。

二氧化碳濃度過高，對身體是一個攸關生存的訊號，不只啟動呼吸的反射動作，還會引發強烈的恐懼。但我們可以透過漸進的練習，讓身體適應比較高的二氧化碳濃度、克服恐懼，讓身心穩定下來。

【內容簡介】

#透過呼吸，把整體的協調找回來

各式各樣的慢性疾病與併發症，不光是呼吸或疾病本身的問題，而更是身體各部位失去協調、諧振或同步（coherence）。幸好，透過呼吸，我們有機會從代謝、心肺功能、免疫和壓力管理的層面，把整體的協調找回來。

#橫膈膜是第二個心臟，強化血液和淋巴循環

橫膈膜是帶動呼吸的主要肌肉。「橫膈膜腹式呼吸」也就是充分使用肺部下方的橫膈膜來帶動呼吸，讓呼吸肌肉的動可以延伸到腹部，帶來的胸壓變化，也有助於推動血液進出心臟和身體。

#腰痠背痛跟呼吸密切相關

一個人長期採用淺的上胸式呼吸，就好像戴著一層盔甲，隨時限制上半身肌肉的動作。時間久了，肩頸肌肉過度緊繃，而腹部核心肌肉缺乏支撐力量，也就免不了這裡痠那裡痛。

#呼吸是身體運作的國王

呼吸療癒的機制，離不開自律神經系統的平衡。

懂得透過呼吸的調整來移動自律神經的平衡，可以幫助身體減輕發炎反應，而有機會緩解COVID-19後遺症的影響。

#鯨豚式呼吸延長呼氣，可以減輕壓力感、放鬆身體

吸氣會很快活化交感神經，讓心跳加快、血壓升高。呼氣，則會活化副交感神經，讓心跳減慢、血壓下降。把呼氣拉長，可以幫助減輕面對威脅時的壓力反應。

容易感到緊繃的人，只要延長呼氣，就可以減輕壓力感並使身體放鬆。

#用朗誦發聲練習，改善肺部功能

OM的朗誦，可以帶動頭臉鼻腔共鳴的振動，刺激鼻竇釋放更多一氧化氮。一氧化氮有殺菌和抗病毒的效果，也帶來更多的放鬆。

時間長了，這種隨呼吸和發聲帶來的阻力，還可以強化呼吸肌肉的作用，讓更多肺泡打開，而提高肺部氣體交換的效果，改善肺部的功能。

#放慢呼吸，為身體帶來諧振

如果一個整體裡所有系統都以各自最好的狀態運作，而且彼此間是和諧而貫通的，就會出現這種一致性的狀態，也就是「諧振」。1分鐘4～7次的慢呼吸，是帶動這種諧振的鑰匙。

#正確的深呼吸，是最輕鬆而不費力的呼吸

「深呼吸，放輕鬆」並不是透過嘴巴用力吸一口氣、把肩膀和胸部聳起來進行。剛好相反，真正的深呼吸是溫和而不費力的。光是放慢呼吸的步調，輕輕慢慢吸氣，緩緩柔和吐氣，就已經在為好呼吸清除障礙，讓身體肌肉恢復自己的記憶，各部位協調起來，進入自然、緩慢、深沉、有節奏和平衡的呼吸。

#隨時回到呼吸，療癒創傷

身體的療癒，離不開心理的釋放。心理的療癒，也離不開身體的作用。

隨時回到呼吸。把過去隨時反彈、到處發散的注意力收回來，讓身心的能量匯聚到一個放鬆而療癒的狀態。

一個人能夠修復、能夠充電、能夠休息，不知不覺，身心活起來，也能笑得出來了。

#透過呼吸，脫胎換骨

呼吸的方法，表面上是一個生理性的法門或練習。但是不知不覺，你發現透過呼吸卻可以把意識投入在身體、降落在身體、或說沉澱在身體。

很簡單地，用呼吸的方法，對個人已經帶來一種革命、一種脫胎換骨的改變。

【作者簡介】

楊定一博士

全部生命系列作者

長庚生物科技董事長、曾任美國國家衛生研究院（NIH）癌症研究所諮詢委員、洛克菲勒大學分子免疫及細胞生物學主任

文字作品：《真原醫》、《靜坐》、《全部的你》、《神聖的你》、《不合理的快樂》、《我是誰》、《集體的失憶》、《落在地球》、《定》、《結構調整》、《奇蹟》、《十字路口》、《插對頭》、《時間的陷阱》、《短路》、《好睡》、《頭腦的東西》、《無事生非》、《清醒地睡》、《我：弄錯身分的個案》、《豐盛》、《最簡單、居家隨時做的結構調整運動》、《唯識：新的意識科學》、《必要的創傷》、《轉捩點》、《療癒的飲食與斷食》

音聲作品：《等著你》、《重生：蛻變於呼吸間》、《你‧在嗎？》、《光之瑜伽》、《真實瑜伽》、《呼吸瑜伽》、《四大的瑜伽》、《最終的真相》、《瀑布跟水滴的靜坐》、《岩漿的靜坐》、《森林的靜坐》

App線上課程：《唯識的每日靜心》、《沒有路的路》、《螺旋舞》、《結構調整》、《蛻變‧重生》與《這裡‧現在》一日共修營實錄、《真原醫運動新觀念》、《感恩身體的功課》、《不費力的自我結構調整》、《真原醫靜坐》、《從心開始》