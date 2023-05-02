會帶出重生的呼吸，也只是捨不得那麼多人活在萎縮，身心困在創傷的經驗走不出來。

人生的失落，會讓我們留在哀悼裡，隨時憤怒、心痛、沒有安全感，活成一個徹底的萎縮體。痛苦，只是這種萎縮的一小部份。

其實，任何損失、任何失落都會讓我們不斷地哀悼。

這並不遙遠，一個人生病、有健康的問題、流產失去孩子、失去身體的一部份、遇到孩子有疾病或障礙、失業、財務損失、沒能爭取到一些人生的機會、受騙、被出賣、被欺負、被凌虐、不受重視、不得不離開熟悉的地方、孩子成年離家、退休⋯⋯從年輕到老，有這麼多人生的狀況，而我們無能為力。

我們一定聽過自己或某個人說過「當年如果……就……」、「要是能……就……」。

這就是哀悼，也許沒有流淚，但讓人不斷回顧、不斷希望能有新的局面，想把當初錯過、沒有成形的瞬間一次次帶出來。就好像這個個體少了什麼，損失了什麼，而把我們的看法和視角集中在一種「如果可以彌補缺損該有多好」的角度，讓人生觀變得狹窄而僵化。這也像一個殼子把我們鎖住、框住，讓人失去對生命的希望，心態變得非常不靈活、缺乏適應力，連生命的機會都會被當成是負面來對待。

所以古人會提醒，生命帶來什麼、讓人得到什麼、收穫什麼、領悟什麼⋯⋯固然重要，但生命的損失也一樣重要。

我們一般會慶祝生日、中獎、喜事，不會去慶祝生命的損失。但失落是一樣的重要，甚至是更重要。

我們可能慶祝過一件喜事，那甜蜜喜悅的感覺令人難忘，從此給了我們信心和希望，給了我們往前走的理由。但失落，我們通常掛在心裡，不會去處理。消化不了的失落，也就硬化在我們的殼子裡，讓我們對生命沒有安全感，也失去了興趣。別人眼中再好的機會，在我們眼中也變得不過如此而已，或乾脆認定自己不值得、不可能得到。

我們一生被自己洗腦下來，人生就這麼變小、變窄、變淺了，生命的負面是這麼來的。

這當然可以解釋為什麼有些人有嚴重的憂鬱。過去的打擊沒有消化，只是把它好像切掉了，不去管它。表面好像沒事，但這個創傷隨時在背景運作，讓人活不出快樂。有些朋友經過可怕的遭遇，有壓力後創傷症候群，也是如此。

有些人平常隨時在吐氣，帶著一點聲音，其實是帶著嘆氣的作用。就好像隨時對眼前、對一切感到悲觀，隨時在後悔，隨時不以為然，而要用嘆氣和聲音表達出來。

重點還不是去面對這個，也不是表達或不表達。反而是回到身體，讓身體用最簡單的呼吸練習來消化它，把卡住的能量釋放出來。這個創傷的能量結被打開的過程，過去的恐懼、無能為力的憤怒都會浮出來。但是你不需要去理它，不要去分析這些經過。

身體在釋放這些舊能量的過程，會再把它重複活出來一次，但你不需要去分析它。一分析，就被帶走了。

呼吸練習只是方法之一，你也可以透過瑜伽、靜坐、螺旋舞⋯⋯各式各樣的方法讓它自然活出來、流出來，透過完全中性的心態，處理它、消化它。

【內容簡介】

#透過呼吸，把整體的協調找回來

各式各樣的慢性疾病與併發症，不光是呼吸或疾病本身的問題，而更是身體各部位失去協調、諧振或同步（coherence）。幸好，透過呼吸，我們有機會從代謝、心肺功能、免疫和壓力管理的層面，把整體的協調找回來。

#橫膈膜是第二個心臟，強化血液和淋巴循環

橫膈膜是帶動呼吸的主要肌肉。「橫膈膜腹式呼吸」也就是充分使用肺部下方的橫膈膜來帶動呼吸，讓呼吸肌肉的動可以延伸到腹部，帶來的胸壓變化，也有助於推動血液進出心臟和身體。

#腰痠背痛跟呼吸密切相關

一個人長期採用淺的上胸式呼吸，就好像戴著一層盔甲，隨時限制上半身肌肉的動作。時間久了，肩頸肌肉過度緊繃，而腹部核心肌肉缺乏支撐力量，也就免不了這裡痠那裡痛。

#呼吸是身體運作的國王

呼吸療癒的機制，離不開自律神經系統的平衡。

懂得透過呼吸的調整來移動自律神經的平衡，可以幫助身體減輕發炎反應，而有機會緩解COVID-19後遺症的影響。

#鯨豚式呼吸延長呼氣，可以減輕壓力感、放鬆身體

吸氣會很快活化交感神經，讓心跳加快、血壓升高。呼氣，則會活化副交感神經，讓心跳減慢、血壓下降。把呼氣拉長，可以幫助減輕面對威脅時的壓力反應。

容易感到緊繃的人，只要延長呼氣，就可以減輕壓力感並使身體放鬆。

#用朗誦發聲練習，改善肺部功能

OM的朗誦，可以帶動頭臉鼻腔共鳴的振動，刺激鼻竇釋放更多一氧化氮。一氧化氮有殺菌和抗病毒的效果，也帶來更多的放鬆。

時間長了，這種隨呼吸和發聲帶來的阻力，還可以強化呼吸肌肉的作用，讓更多肺泡打開，而提高肺部氣體交換的效果，改善肺部的功能。

#放慢呼吸，為身體帶來諧振

如果一個整體裡所有系統都以各自最好的狀態運作，而且彼此間是和諧而貫通的，就會出現這種一致性的狀態，也就是「諧振」。1分鐘4～7次的慢呼吸，是帶動這種諧振的鑰匙。

#正確的深呼吸，是最輕鬆而不費力的呼吸

「深呼吸，放輕鬆」並不是透過嘴巴用力吸一口氣、把肩膀和胸部聳起來進行。剛好相反，真正的深呼吸是溫和而不費力的。光是放慢呼吸的步調，輕輕慢慢吸氣，緩緩柔和吐氣，就已經在為好呼吸清除障礙，讓身體肌肉恢復自己的記憶，各部位協調起來，進入自然、緩慢、深沉、有節奏和平衡的呼吸。

#隨時回到呼吸，療癒創傷

身體的療癒，離不開心理的釋放。心理的療癒，也離不開身體的作用。

隨時回到呼吸。把過去隨時反彈、到處發散的注意力收回來，讓身心的能量匯聚到一個放鬆而療癒的狀態。

一個人能夠修復、能夠充電、能夠休息，不知不覺，身心活起來，也能笑得出來了。

#透過呼吸，脫胎換骨

呼吸的方法，表面上是一個生理性的法門或練習。但是不知不覺，你發現透過呼吸卻可以把意識投入在身體、降落在身體、或說沉澱在身體。

很簡單地，用呼吸的方法，對個人已經帶來一種革命、一種脫胎換骨的改變。

【作者簡介】

楊定一博士

全部生命系列作者

長庚生物科技董事長、曾任美國國家衛生研究院（NIH）癌症研究所諮詢委員、洛克菲勒大學分子免疫及細胞生物學主任

文字作品：《真原醫》、《靜坐》、《全部的你》、《神聖的你》、《不合理的快樂》、《我是誰》、《集體的失憶》、《落在地球》、《定》、《結構調整》、《奇蹟》、《十字路口》、《插對頭》、《時間的陷阱》、《短路》、《好睡》、《頭腦的東西》、《無事生非》、《清醒地睡》、《我：弄錯身分的個案》、《豐盛》、《最簡單、居家隨時做的結構調整運動》、《唯識：新的意識科學》、《必要的創傷》、《轉捩點》、《療癒的飲食與斷食》

音聲作品：《等著你》、《重生：蛻變於呼吸間》、《你‧在嗎？》、《光之瑜伽》、《真實瑜伽》、《呼吸瑜伽》、《四大的瑜伽》、《最終的真相》、《瀑布跟水滴的靜坐》、《岩漿的靜坐》、《森林的靜坐》

App線上課程：《唯識的每日靜心》、《沒有路的路》、《螺旋舞》、《結構調整》、《蛻變‧重生》與《這裡‧現在》一日共修營實錄、《真原醫運動新觀念》、《感恩身體的功課》、《不費力的自我結構調整》、《真原醫靜坐》、《從心開始》