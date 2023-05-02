在經歷好幾波升息之後，目前市場升息已進入尾聲，意味著經濟也逐漸進入復甦期，也是投資美股的好時機。復華投信推出的美國標普500成長ETF（00924）已於4/26掛牌上市，一檔就能掌握美國最具成長性企業，以及10年累積總報酬率高達284.7%之優勢，讓投資人爭先恐後，開始期待長期積累的豐厚碩果。

S&P500成長指數10年累積總報酬率為284.7%，資料來源：Bloomberg，中時新聞網製表，資料日期：2012/12/28~2022/12/30。

自2021年聯準會高速升息後，股市走向就呈現金融股優於科技股的趨勢，但此區是於近年已逐漸結束，科技股逐漸拿回股市主導權。S&P500成長指數是以營收、股價及獲利，從S&P500指數中萃取其228支具有成長性的個股，多為高技術、高成長的創新企業。

「標普500指數」被認為是美國股市的標竿，00924美國標普500成長ETF可謂升級版，更直接地投資精挑細選出來的成長型世界級公司，讓投資美股更大膽及放心。00924擁有3大優勢，分別是再也不用再熬夜看盤、無須額外開設外幣帳戶，以及不須承擔過多交易成本(複委託手續費)，讓國人可以更輕鬆的投資美股市場。

在2022年一整年的股市修正後，2023年預期成長股將表現較價值股更為亮眼。復華美國標普500成長ETF獨特的挑選成長股方式，以營收、獲利及股價動能三大面向進行捕捉，讓投資者輕鬆一籃子投資擁有高潛力的成長股。

00924美國標普500成長ETF指數成分涵蓋多元投資領域，包含【電動車】：隨著環保意識與技術進步，電動車市場持續擴大，帶動產業快速成長。【AI晶片與雲端服務】：AI與雲端技術日益成熟，不僅提升企業效率，同時也為市場帶來無限創新機會。【再生能源】：全球綠色能源革命不斷深化，再生能源領域將持續享有龐大市場潛力。【數位消費】：數位消費市場在網絡科技推動下逐步擴大，成為經濟發展的重要引擎。以及【支付領域】：智能支付及數位貨幣在全球範疇內日趨盛行，顯示支付領域的創新能力與潛在增長。

00924擁有追求成長投資策略、投資於美國成長龍頭股及多元化投資組合等3種特色，涵蓋金融、科技、醫療保健、消費及通訊服務等5大產業，提供投資者更多元的投資標的，建議以長期投資角度出發，未來可望實現較高的回報率。

申購00924一點可透過券商進行申購，包含永豐金證券、玉山證券、富邦證券、日盛證券、華南永昌證券、元富證券、國票證券、玉山證券、凱基證券、兆豐證券、合庫證券、群益金鼎證券、第一金證券及元大證券等通路，掌握美股成長契機。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。