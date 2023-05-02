樓層噪音是現代人住公寓、大樓容易與鄰居起衝突的一項原因，有網友好奇提問，為何台灣人不喜歡鋪地毯，話題引起網友們熱烈討論，許多人直指，最主要的原因還是台灣的氣候太潮濕，容易藏污納垢且清潔不易，「想到就頭皮發麻了。」

該名網友在PTT論壇上發文指出，為什麼家裡客廳鋪地毯的不多？原Po提到，「在客廳鋪地毯，可以減躁減震，小孩在地上玩耍都不怕，還可以在家練跳舞練功練瑜伽，好處很多，可是很少人看到家裡鋪地毯，是為什麼呢？」

文章引起熱議，氣候與清潔問題被提到最多次，「想到清潔就頭皮發麻，用地墊比較簡單」、「台灣又潮又悶，地毯不適合」、「台灣氣候太潮濕，地毯會很可怕」、「太恐怖了，細菌超多，難清理」、「清理很麻煩+夏天很熱」、「很難清理+台灣氣候又濕又熱。」

話題意外釣出網友分享過去在國外清洗的經驗，「我在國外做過房務清潔的打工，其中有一戶人家客廳用長毛地毯，我用吸塵器吸，裡面都是花生粒之類的果粒、或是波卡的碎屑等等，十分可怕。」他也給建議，鋪地毯質感確實會提升，可以選擇較容易清潔的短毛地毯或編織地毯。