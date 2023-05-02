五一行動聯盟以「八年全執政、勞工算總帳」為主題今年再度重上街頭，五一行動聯盟上月19日指出，目前掌握行政權與立法院完全執政的民進黨，卻繳出一張令勞工無法滿意，甚至失望透頂的成績單。而近日就有一份最新的民調指出，對於蔡政府在勞工的哪些面向仍待改進，有47.2％的民眾認為是「調薪速度與幅度」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》1日起進行網路民調，針對5月1日勞動節，民眾是否有放假，台灣民眾對這件事情的看法，截至1日晚間23時，已有約32300人參與投票。對於「5/1勞動節，你有放假嗎？」，有51.9％的民眾「有放假」、有31.1％的民眾「沒有放假」、有4.7％的民眾是「之後補休」，另還有12.3％的民眾是「不知道／沒意見」。

該民調也調查了「你覺得哪些面向仍待改進？」在複選至多三項的前提下，有47.2％的民眾認為是「調薪速度與幅度」、有29.3％的民眾認為是「工時過長」、有22.3％的民眾認為是「休假制度」、有19.7％的民眾認為是「職場安全」、有17.5％的民眾認為是「工作環境」、有12.5％的民眾認為是「育兒友善」、有8.4％的民眾認為是「性別平權」、有5.5％的民眾認為是「派遣權益」、有7.6％的民眾認為是「其他福利」、有12.3％的民眾認為是「退休規畫」、有1.2％的民眾認為是「其他部分」，另有12.5％的民眾是「不知道／沒意見」。