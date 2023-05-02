中共航母山東艦先前參與環台軍演，突破第一島鏈駛到台灣東部外海，17日已經駛到日本最南端的沖之鳥礁東南海域，距離美軍關島基地僅710公里，此前遼寧號航母也曾僅距離關島約600公里。而國外也有一位軍事博主發現，山東艦和遼寧號的航線在西太平洋劃出了一個「倒V字型」，似乎是對準了美國關島。對此，前大使介文汲1日就表示，「他們的目標只有四個字，就是『亮劍、威懾』美方」，引發討論。

介文汲1日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「以南海的戰略形勢來講，關島原來是屬於日本的，但從二次大戰以後，美軍和日軍血戰之後，就牢牢控制關島，然後作為他東亞最重要的軍事基地之一，而且最近十年美國在強化關島的戰備，還有防護跟攻擊能力，都在大力的增強」，介文汲也提到，「現在關島受到非友軍的軍事力量迫近，去年年底遼寧號可能是第一次，這次山東艦基本上也已經迫近，完全都在攻擊範圍，因為他們上面艦載的都是殲-15，關島完全在殲-15的打擊範圍裡面」。

介文汲也說，「第一次遼寧號抵近偵查關島的時候，美軍立刻公佈了整個關島的防禦計畫，展現關島整個的攔截飛彈攻擊的武器系統」，介文汲認為，「中國大陸這兩次的航母抵近關島，他們的目標只有四個字，就是『亮劍、威懾』美方，讓美國在二戰之後，首次感到他的海外領土，受到了外軍的強大武力迫近」。

介文汲最後也說，「這一次山東艦到整個南海，一直往關島靠近的時候，他們在台灣的東南海域的時候，執行的任務是『外阻內封』，內部就是要封鎖台灣，外面是區域禁阻，讓外面的援軍進不來」，介文汲也提到，「中國大陸這個演習疾駛接近關島，等於把關島阻得更近，所以他對整個海域已經展現出實際的控制能力，因為一個強權除了能夠控制陸地之外，強權的標準應該是他能不能控制海洋，這就是軍力投射能力」。