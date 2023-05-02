空軍以「鳳揚專案」為代號，向美國採購66架F-16V戰機，原訂今年初首批交機，現已5月仍未兌現，已經跳票。軍方官員透露，美方已告知，首批交機時程要延遲到2025年中以後。換言之，我國向美國新購戰機的交機時程至少延宕超過2年，原本預訂2026年66架新機全數交機的目標，確定將無法達成。對此，前空軍副司令張延廷1日表示，「延宕F-16V沒有問題，但要提出這三個軍租案給美國，爭取我們的利益」，引發討論。

張延廷1日在網路節目《新聞大白話》中表示，「F-16V延後交機，要延後兩年到2025，我認為我們這些軍購武器要延後可以，但要提出三個條件」，張延廷更接著說，「首先我希望美國租借一個F-35中隊給我們，用租借的，以後F-16V再來到台灣來，就落後了，那我們再經過訓練，又是3年、5年之後了，我希望能不能夠租借一個F-35，現在我們台灣軍事裝備的需求非常急迫」。

張延廷更接著說，「再來，我們是不是可以有空中加油機，我們台灣沒有空中加油機，可不可以向美國租個4架空中加油機，利用這個時候順勢提出來，這樣才能為我們國軍的強大才有具體的作為；最後我認為要有P-8A海神式海上巡邏機，我們現在的P-3C型反潛巡邏機美國全都退役了，沒有人在用P-3C了，而且P-3C的電偵裝備和反潛設備很老舊，有些中共的潛艦抓不到，向美國租個8架P-8A，因為台灣四周環海，中共一定會封控，進來封控的時候我們一定要有反潛作為」，張延廷強調，「延宕F-16V沒有問題，但要提出這三個軍租案給美國，爭取我們的利益」。