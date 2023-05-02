南韓總統尹錫悅結束訪美行程，強化韓美同盟態勢，北韓媒體批形同美國傀儡、賣國賊。前立委郭正亮1日在《頭條開講》節目分析指出，北韓對南韓主要的威脅是針對首爾的火箭砲，就連短程飛彈都是針對日本，美國理應派攻擊性潛艇，那才是打短程的，如今派出搭載三叉戟飛彈、射程7400公里的俄亥俄潛艇，他詫異「尹錫悅真的不知道在幹嘛耶！」

「尹錫悅他們這個國安顧問，不曉得怎麼判斷的？把韓半島的核武化看得這麼重要？還有韓國自己本身核戰的能力」前大使在介文汲在上述節目中表示，北韓最近幾年的核武發展方向，不是針對韓國，他是要打日本跟美國，主要是要打美國。他最近的火星15號可以打1萬5千公里，最近朝鮮發射的飛彈，都是針對美國，不曉得尹錫悅在那邊著急什麼？兩韓再怎麼講，他是分裂國家，怎麼會用核武去打自己另一半分裂的國土？可行性本來就不高。

介文汲指出，朝鮮發展核武，投遞工具都是針對美國，尹錫悅緊張個什麼勁？人家也沒要用核武打他。朝鮮打南韓，好像左手打自己右手，有什麼意思呢？「你美國最後的決定是什麼？是美國的載有洲際彈道核子飛彈的潛艇會訪問韓國，就這樣！」介文汲強調，他也不是部署，就只是訪問，就這樣而已。而且戰略核子潛艇是有浮動性的，也不代表平常對你韓國有什麼核子傘保護，在2000公里外他也可以保護你，所以都是象徵性的。

郭正亮補充，美國要去韓國的俄亥俄潛艇，上面搭載的是三叉戟飛彈，射程是7400公里，所以到你的港口有什麼意義呢？遠遠的地方就可以打朝鮮了。中國大陸跟俄羅斯認為就是衝著他們來的，根本就不是北韓！美國如果要給助力，應該派攻擊性潛艇，那才是打短程的。自己曾去韓國問過安全單位智庫，「他們說北韓對他們的威脅，主要是火箭砲啊，就針對首爾嘛，有1000支面對首爾！」連短程飛彈都是針對日本，也不是針對韓國，「所以尹錫悅真的不知道在幹嘛耶！」