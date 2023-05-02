近日美國兵推引發熱議，對岸網路也傳出討論風聲，稱共軍想研究台灣4款軍武，包括海馬斯、阿帕契、F-16V、E-2K等。媒體人謝寒冰1日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，美國給台灣的武器很多都是閹割版，像給烏克蘭的海馬斯也被限制射程，因為要讓所有戰爭在美國可控制的範圍內，台灣要使用武器，也要經過美國同意。如果真的發生戰爭，就跟台積電一樣，美國會摧毀我們的武器，讓相關機密資料不要落到共軍的手中。

「戰爭的時候，這些武器，你想還會剩下多少？我也必須老實講，美國人給台灣的，很多都是閹割版！」謝寒冰表示，通常都是，像早期給我們的F-16，就沒有對地攻擊能力，為什麼，因為他怕我們去攻擊中國大陸。像之前的LINK16戰術系統，美國也不給我們。

謝寒冰指出，對美國來講，他其實會一直去限制台灣的軍力發展，很多最先進的東西，他是不會給你的。像這次給烏克蘭的海馬斯火箭系統，他也是限制它的射程，就讓你在80公里，讓你射不遠。因為他要讓所有的戰爭，都在美國可以控制的範圍之內，他絕對不會讓你跳脫這個方向。

「對，美國未來可能會給我們海馬斯、給我們阿帕契這些東西。」謝寒冰提到，有一些已經給我們了，但問題是，這裡頭美國恐怕都會做一些箝制、阻斷，然後到最後戰爭的時候，大家可能不知道，我們的武器出動其實都要經過美軍同意的，要使用也要經過美軍同意。所以在這種況況下，如果真的一旦台海發生戰爭，恐怕美國第一個先決定的就是，他的機密不要落到解放軍的手中。

謝寒冰強調，所以他會有先期的一些反制動作，包括摧毀我們的武器什麼的。上次不是有人講，一旦發生戰爭，要先摧毀台積電？你以為他真的隨便說說嗎？美國人的想法就是這樣子！2001年曾發生南海撞機事件，美國本來也要將相關資料都摧毀掉，只是因為SOP太差，手忙腳亂弄錯了，沒有摧毀掉而已。所以美國按照他正常的SOP，他都有標準動作。

「我們台灣其實一直都有美軍駐在。」謝寒冰直言，大家不要看來了200個教官，以為美軍「重回台灣」？不是，美軍一直都沒走！美軍一直都在台灣，包括樂山雷達、基地等，美軍一直都在監控。所以大陸朋友也不要太樂觀，如果真的打到那個地步，這些東西真的能找到的也不多了。