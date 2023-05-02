31歲男星柯震東擁有帥氣長相跟精湛演技，主演不少膾炙人口的影視作品，所執導的國片日前更拿下香港國際電影節華語新秀競賽組「特別表揚獎」，事業蒸蒸日上，感情方面卻交白卷，沒想到他昨(1)日無預警感性表示：「現在知道什麼是愛情的感覺」，更上傳向穿婚紗的女子單膝下跪的照片，引發粉絲關注。

柯震東最近在限時動態PO出小學同學的婚紗照，同時寫道：「現在知道什麼是愛情的感覺，謝謝你，兄弟」，隨後分享跪著替朋友老婆戴婚戒的照片，曝光女方的身分，並幽默地說：「最好玩跟最美的新娘」，笑得合不攏嘴，氣氛相當歡樂。另外，他也上傳擔任伴郎團的影片，開心寫下：「最棒的伴郎！最棒的朋友！」

柯震東單膝下跪的新娘其實是國小朋友的老婆。(圖/柯震東 IG)

儘管這次的婚禮男主角並非柯震東，但他的戀情始終引起關注，去年底被周刊拍到跟中信兄弟象啦啦隊人氣成員峮峮(吳函峮)等友人夜遊，還使用同款的星星擺飾，戀愛消息鬧得沸沸揚揚，但均被雙方否認，柯震東更承諾未來有對象的話，一定會公開，只不過受限於藝人身分，現在很難交到女朋友，還請媒體幫忙徵友，可見脫單意願相當強烈。

柯震東跟一群好友擔任伴郎，現場氣氛相當歡樂。(圖/柯震東 IG)

另外，柯震東先前在深夜開直播，頂著濕髮跟粉絲互動，未料直播結束前5分鐘，經紀人提醒他該下線休息了，竟突然把對方拉進來直播，並地大喊：「我要結婚了」，隨即不顧「新娘是誰」的詢問，火速結束直播，只留下錯愕的經紀人跟數千名粉絲。