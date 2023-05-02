蘇丹的流血衝突目前進入第3週，且已迫使數以萬計蘇丹民眾逃到鄰國，包括埃及、查德及中非共和國。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）表示，他們正為「逾80萬人為躲避蘇丹境內交戰而逃往鄰國的可能性」做準備。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）在推特（Twitter）發文指出：「我們希望事情不會發展到那個地步，但如果暴力情勢不停止，我們會看到更多人被迫逃離蘇丹以尋求安全。」

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）在2021年政變後掌權，但兩人日前反目爭權，4月15日開始爆發戰鬥。

兩方陣營激烈交戰迄今，已造成數百人喪命，還有數千人受傷。（譯者：陳彥鈞）1120502