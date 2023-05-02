知名Youtuber阿滴跟妹妹滴妹一同經營英文教學頻道，淺顯易懂的教學風格跟幽默談吐，頗受大眾歡迎，累積超過3.1億影片觀看次數，事業蒸蒸日上，此外，2020年滴妹更創業開設手搖飲店，但其實初期不少PTT鄉民看衰，發文直指很快就會倒閉，但飲料店如今將營運滿三年，為此阿滴特意發文，還要對方付出代價。

滴妹2020年在台北車站附近開了首家自創手搖飲店「再睡五分鐘」，開幕後吸引大批排隊人潮，卻引來部分鄉民看衰，就有人於PTT發文，認為滴妹的飲料店沒有產品優勢，撐不了五年，到時不是轉讓就是歇業，更立下賭約：「我輸了就捐一個月薪水給當時風評良好的社福團體。」

不過今年5月10日滴妹飲料店已展店至12家，用亮眼的成績直接打臉鄉民，阿滴很替妹妹感到開心，同時發文挖苦當時的鄉民：「我還記得他的PTT帳號名稱，還剩2年就可以請他捐款了耶」，貼文一出，網友們笑成一片，紛紛回應：「那我要祝福他薪水有調漲，那他就可以捐多一點」、「完蛋，等一下就有一篇[問卦]有沒有百萬YOUTUBER不放過小小鄉民的八卦？」、「當時一堆人在那邊說一定開不久，結果之後還和超商長期合作，感覺會不會兩年後那個人的帳號直接找不到。」