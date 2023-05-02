搶劫殺人案兇嫌竟是前國小校長。泰國華富里府一處購物中心的金飾店，在2020年1月9日遭一名頭戴黑色滑雪面罩、身穿迷彩褲的歹徒持裝有滅音器的手槍搶劫，造成現場店員、保全與2歲男童中彈身亡。泰國最高法院26日駁回上訴，維持前校長的死刑判決。

據《Public's Radio》報導，前校長帕西迪猜（PrasitthichaiKhaewkao）搶劫時朝店內瘋狂射擊，不僅奪走3人性命，還射傷另外4人，得手價值近67萬泰銖（約新台幣60萬）金飾。帕西迪猜同月被捕時供稱，他被經濟問題逼得走投無路才會鋌而走險，並辯稱當時開槍「只是想恐嚇人，方便輕鬆逃走」。

法院在同年8月依一級謀殺、非法攜帶槍械等罪，判處帕西迪猜死刑，帕西迪猜提出上訴後雖遭駁回，但他不死心，繼續上訴並直到最高法院。泰國最高法院審理後表示，帕西迪猜曾身為教師及校長，應樹立好榜樣卻犯下重罪，沒理由批准他的「減刑」上訴，維持原判決。

另據泰國官方統計，截至今年2月，泰國共有250名死刑犯，其中有23人遭最高法院維持原判，但泰國最後一次執行死刑，已是5年前的2018年。而泰國從2003年開始，就以注射毒物方式取代傳統槍殺死刑。

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