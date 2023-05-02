鄭秀文近來事業風光，以《流水落花》10度入圍香港金像獎成功登上影后寶座，先前她宣傳電影時曾表示去年底短暫來台拍攝短片，並大力稱讚：「對戲的演員都是很棒的！」據實報周刊CTWANT側面了解，該短片由《孤味》導演許承傑執導，是充滿奇幻色彩的喜劇風格，鄭秀文在片中扮演白蛇「白小姐」，跟金馬男配劉冠廷飾演夫妻，金馬影后陳淑芳則飾演青蛇「小青」，歌手黃宣則以招牌光頭扮演和尚法海，卡司一字排開可說是相當吸睛！

鄭秀文今年獲得香港金像獎影后，但她的演技早已獲得各界肯定。（圖／取自IG）

據悉能夠請得動影后的短片，據悉是由國際平台砸大錢製作，企劃名為「台北人」，曾入選2022年威尼斯影展市場展，預計集結10支短片，由世界各地10位導演拍攝出屬於台北的故事，由曾寶儀擔任監製。而「台北人」企劃不只邀到鄭秀文一位港星來台拍攝，鄧麗欣也會演出企劃內的其他短片。

鄭秀文認為演戲有時需要放進自己特質，但有時則需完全需要放下自己。（圖／取自鄭秀文臉書）

除了國際製作外，劇本也相當逗趣，果然成功吸引鄭秀文點頭拍攝。據了解，該支短片劇本改編自眾所皆知的白蛇傳，又加入不少奇幻的現代色彩，鄭秀文在片中飾演白蛇「白小姐」，跟演出「許仙」的老公劉冠廷爆出婚姻危機，原來許仙也有他自己不為人知的秘密；而短片中也少不了經典的法海和尚大戰白蛇橋段，再加入由陳淑芳飾演的青蛇，迸出不少精彩火花。

才得獎的鄭秀文又開始忙於世界巡迴演唱會香港站的工作。（圖／取自鄭秀文臉書）

鄭秀文先前受訪時就曾說，這次來台拍攝雖然是短短幾天，但新鮮感十足，「我很喜歡跟不同團隊合作，很有新鮮感，拍攝就幾天而已很難忘，對手演員都是我第一次合作、一級棒的演員。」加上現場不少特殊化妝跟喜劇風格，拍攝現場相當歡樂，就連工作人員也都相當期待成品出爐。據了解，目前「台北人」10支短片都已陸續殺青進入後製階段，有望於明年上半年前跟觀眾見面。

鄭秀文去年底曾來台拍攝短片，合作的演員是劉冠廷與陳淑芳。（圖／本刊攝影組、取自陳淑芳臉書）

更多 CTWANT 報導