白蛇傳是經典民間傳說，敘述蛇妖與凡人之間的淒美愛情故事，鄭秀文這次演出「現代版」的奇幻白蛇，搭檔劉冠廷飾演夫妻，光卡司就讓人眼睛為之一亮。而過往白蛇傳也多由當紅女星擔綱演出，包括趙雅芝、王祖賢、林青霞、范文芳等，各個都是凍齡女神代表，被粉絲戲稱「白娘子果然有法力。」

林青霞演出白蛇模樣楚楚動人。（圖／取自微博）

趙雅芝以《楚留香》、《上海灘》走紅，她1992年搭檔葉童演出《新白娘子傳奇》，當年典雅古裝扮相即便經過31年仍舊相當脫俗，被譽爲是難以超越的經典版本，有著「最美白娘子」稱號。。已經69歲的她，凍齡美貌依舊，堪稱是不老女神代表，先前她出席活動時舉手投足還是相當優雅貴氣，

王祖賢曾與張曼玉搭檔演出白蛇角色充滿妖氣。（圖／龍祥提供）

已經淡出螢光幕多年的王祖賢，也曾與張曼玉同台演出《青蛇》，王祖賢在片中飾演姊姊白素貞，眼神魅惑充滿妖氣，與其他版本的仙氣模樣相當不同；林青霞和秦祥林演的《真白蛇傳》也是當年的經典。

楊紫演出白蛇有種俏皮可愛的靈氣。（圖／取自微博）

近期則有「四千年一遇美女」鞠婧禕跟楊紫版本，楊紫主演的古裝劇《天亂之白蛇傳說》則加入仙俠風格，機靈模樣被稱是「最可愛白娘子」獲得不少好評。

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