金鐘主持人薛紀綱爆出外遇、劈腿，讓苦心經營的優質兒少主持人形象全毀，他寫下道歉文認錯，但時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，薛紀綱劈腿早有前例，在他大學時期因為與女星合拍MV，兩人在鏡頭前激吻擦出火花，薛紀綱竟因此甩了當時交往的同校學姊，在朋友圈中早是認證的渣男一枚，至今二十多年仍無悔悟。
讀者指出，薛紀綱就讀文化大學時期堪稱校草，不但是廣告模特兒，還曾拍攝莫文蔚的〈他不愛我〉等MV，算是風雲人物，當年也與大他一屆的學姊交往，熱戀時的薛紀綱也沒偶包，小倆口與朋友聚會吃飯，都大方牽手放閃，只不過交往不到一年隨即告吹，原因竟是薛紀綱與合拍MV的女星看對眼，直接痛甩舊愛迎新歡。
據本刊了解，薛紀綱當年拍攝天王級男歌手的MV，與還默默無名的女星有親密對手戲，兩人上演落淚、求復合的狗血戲碼，不但在街頭奔馳，還忘情激吻，這一親讓兩人親出火花，把MV情感帶到鏡頭外，完全忘記還有個正牌學姊女友，MV曝光薛紀綱也迅速將女星扶正甩了學姊，只不過隨著女星知名度愈來愈高，薛紀綱星途載沉不見起色，沒多久戀情也告吹。
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