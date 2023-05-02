美國入境政策再鬆綁！白宮周一（1日）宣布，美國將於5月11日COVID-19疫情全球公衛緊急事件結束之際，國際旅客、聯邦員工及合約工、保健人員及教育業者等的接種新冠疫苗要求將會取消。此外，11日起美國亦會終止因新冠疫情實施的公共衞生緊急狀態。

新冠疫情爆發3年多後，美國至今超過100萬人因感染COVID-19致死，不過白宮表示如今疫情已幾乎停止，因此政府著手解除為了因應疫情而導致經濟停擺的各項限制。

白宮聲明指出，與跟2021年1月相比，目前新冠在美國所造成的死亡率減低了95%，住院率也減低了91%，政府的強制疫苗令成功確保關鍵業者，如保健人員及教育業者的安全。

因應新冠疫情趨緩，美國政府也向國際旅客作出疫苗要求，以減慢新變種病毒進入美國；國家土安全部門及衞生部門等會展開各自程序，對國際旅客、聯邦員工等終止接種疫苗要求。

2023年4月間，拜登簽署了一項國會稍早通過的法令，「終止了與COVID-19疫情相關的國家緊急狀態」。這些舉措旨在讓全球最大經濟體美國，能擺脫於全球蔓延的COVID-19疫情之控制，也為美國醫療服務提供極為有力支持的國家衛生緊急狀態。