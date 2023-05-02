代表1.5萬名美國航空機師的聯合飛行員協會（APA）4月舉行罷工授權投票，目的在向美國航空施壓，以便為機師掙取更高的薪水和更好的工作條件，即便雙方基本上已達成協議。

APA透過聲明稿指出，超過96％的APA會員參與投票，超過99％的會員同意授權罷工。