洛茲敦1日在呈交主管機關的文件指出，富士康4月21日來函指稱洛茲敦違反投資協議，因為洛茲敦股價連續30個交易日低於1美元，那斯達克交易所對其發出下市通知。

富士康去年11月同意對洛茲敦注資1.7億美元，其中5,270萬美元已在去年支付，能否獲得剩餘的投資款則面臨不確定性。