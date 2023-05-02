相對來看，去年星宇航空（2646）虧損52.7億元，台灣虎航（6757）虧損28.49億元，華信航空虧損6.49億元，德安航空虧損約0.41億元。

其中，華航去年營收逾1,410億元，雖居國籍航空最高，獲利僅28.59億元居次，主要受航空燃油價格上揚墊高營運成本，全年油價較前年漲幅近七成等影響，壓縮獲利空間。

若看各國籍航空營運迄今累積，仍為三家累積獲利，包括長榮航空累積獲利173.69億元，華航累積獲利63.84億元，立榮航空累積獲利19.96億元。

另外，星宇航空累積虧損122億元，主因開航不久遇疫情干擾，加上在基礎建設和人員整備投資大。隨疫後解封，去年第四季較前三季虧損縮小，今年4月26日開航美國線，預估到年底亞洲加美國航點總數達20個或以上，對客、貨運營運大有助益。由於虧損逾資本額半數，星宇正辦理現金增資，預計發行2.77億股，發行價格每股18元，預計募資49.86億元。

台灣虎航累積虧損30.78億元，獲利主力日本航線預計上半年全面復飛，5月新增航點泰國普吉島，7月復航澳門，屆時所有航線全面復飛，對營運大有助益。台虎為國內首家核准以創新板申請上市的航空業者，法人估，台虎8月掛牌上市。