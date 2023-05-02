Bron and Kyrie showing love before Lakers-Grizzlies 🤝💯



(via @NBA) pic.twitter.com/qzp8XTXNtX — Bleacher Report (@BleacherReport) April 29, 2023

自由市場最大咖的明星控衛厄文（Kyrie Irving）現身在湖人與灰熊的G6，還與他昔日的戰友詹姆斯（LeBron James）擁抱寒暄。不過根據美媒《The Athletic》報導，湖人沒有興趣簽下厄文，因為湖人不想為了厄文而放棄陣中的角色球員。

湖人在交易截止前補進的羅素（D'Angelo Russell）在G6關門戰極為英勇，轟下了最高的31分，白人後衛里夫斯（Austin Reaves）、日籍前鋒八村壘也多次有驚奇表現，其餘像是薛洛德（Dennis Schroder）、比斯利（Malik Beasley）等人，他們全都將在季外成為自由球員。

詹姆斯、安東尼戴維斯（Anthony Davis）兩位球星已經佔據湖人大部分的薪資空間，如果他們以高薪簽下厄文，勢必擠壓到球隊補強的餘力。美媒CBS分析，湖人前一次嘗試簽下高薪的韋斯布魯克（Russell Westbrook），導致球隊深度不足吃了大虧，加上厄文也是傷病較多的球員，他們不該為了追逐球星再犯下相同的錯誤。

31歲的厄文戰力毫無衰減跡象，本季在籃網、獨行俠都有場均27分以上、整體投籃命中率49.4%。雖然厄文場外屢屢出現爭議言論，他和獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）的搭配也不成功，但獨行俠公開表示有意願簽回厄文。此外厄文也現身在國王與勇士的G7。