在各都表現方面，包括台北、新北、桃園及高雄，4月量能皆為近5年的同期低量，過去常有突出表現的台中，也因新案交屋量不如以往，月減幅為六都第二，年減幅更是六都之最。

六都之中，4月移轉量最高的是新北市的4170棟，年減達32%，同時月減25%，新北交易移轉棟數以土城區、林口區、汐止區減少較多，與3月相較分別減少335棟、202棟、157棟，4月新成屋及中古屋移轉棟數均呈現減少，4月包括台北市、台南市的移轉雙雙跌破2千棟，桃園2654棟，月減22%且年減28%，台中市3061棟月減24%且年減33%，高雄市2631棟月減24%且年減22%。六都走勢一致全面呈現疲弱。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，國內央行3月升息半碼後，房貸利率正式突破2%大關，而景氣燈號續亮第5顆藍燈，加上兩岸關係不確定因素高，全球金融市場仍存在不少風險，經濟展望不佳，房市在面對眾多不確定性因素環繞，交易量能表現恐怕難以樂觀期待。

雖然農曆年後買盤回流，整體買氣力道仍較去年第一季略遜一籌，但略優於去年下半年，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，整體市況呈現自用當道，但買方對於房屋精挑細選，移轉棟數呈現低量，房價自然也沒有表現空間。

除了升息效應擴散外，後續房市還會受《平均地權條例》、通膨、選情等因素影響，其中平均地權條例的子法，對私法人購買老屋進行都更、危老，並非全面開綠燈，恐衝擊建商往後的整合意願，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，高齡老宅的買氣是否有所起伏？將是後續市場的關注重點之一。