富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄，即使總體環境不確定性仍高，消費信心轉趨保守，加上面臨去年同期高基期影響，富邦媒第1季合併營收約251.2億元，年增9.5%，創下歷年同期新高，營運表現持續優於台灣整體線上零售業，單季營業淨利達10.9億元，歸屬於母公司業主稅後純益8.9億元，每股盈餘4.07元，年增7.7%。

momo網路購物今年第1季營運年增11.3%，再創歷年同期最佳，momo會員黏著度也持續提升，總交易訂單數量、平均訂單金額、每位消費者平均購買頻率皆較去年同期成長。

富邦媒表示，第1季營運除受惠於農曆春節的置辦商機；在解封議題發酵下，無論是疫後旅遊商機，亦或美妝、塑身及保健採買需求也有不錯的銷售表現；而momo造節活動也展現實力，包括電商第一季強檔購物大節「38女王節」，及專為品牌量身打造的「超級品牌日」皆為營運注入成長動能。

富邦媒momo加速邁向環境永續的步伐，今年第一季「momo電動三輪車」正式上路，除電動車的環保特性，更具備較傳統機車車廂大3倍的容積，有效減少往返載運的趟次並增加載運效能，為momo短鏈綠色物流再添助力。

再者，momo積極建立「循環包裝生態圈」，特響應行政院環保署「創新網購循環服務」專案工作計畫，2023年第一季已完成首波「社區物管歸還點」建置，擴大循環袋回收網絡，目前雙北市共有12個社區回收據點，讓綠色循環深入台灣社區角落。

瞄準「母親節商機」，富邦媒momo重磅推出《寵愛女神節》霸氣寵媽，5月1日至5月9日首波強打「九大品類日」連番推薦寵媽好禮，以及各項好禮活動，希望能衝高5月及第2季營運。