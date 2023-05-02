女星鄭秀文日前才風光摘下第41屆香港電影金像獎影后寶座，上台致詞時忍不住激動落淚，得獎畫面感動不少觀眾，豈料，有網友發現有電視台轉播該畫面時，為了遮掉鄭秀文手臂上的刺青紋身，在她的雙臂皆打上馬賽克，許多網友看到後直呼：「看起來像截肢。」。

鄭秀文日前以《流水落花》扮演經歷喪子之痛，成為寄養家庭母親，7度叩關影后的鄭秀文終於拿下人生首座香港電影金像獎影后，翻轉演技不行的標籤。當晚她以一襲吊帶黑禮裙登場，上台領獎致詞時忍不住激動爆哭，畫面感動不少觀眾，豈料，她的雙臂卻因為刺青被馬賽克，不協調的畫面看起來相當奇怪。

有眼尖的網友發現，鄭秀文手臂上的紋身字樣只是「Show me, Love me」、「Follow Mi」、「Thanks for loving Mi」等，呼應演唱會主題「#FOLLOWMi」，事後鄭秀文也表示，這些都只是紋身貼紙，並非真的刺青，僅腰間的紋身是真的。不過大陸因為有「限娛令」，對Hip Hop、紋身的藝人有限制，如吳尊早年上《爸爸去哪兒5》，紋身都全被打馬賽克蓋掉，所以電視台轉播鄭秀文獲獎畫面時也依法辦理打碼。

事實上，鄧秀文在致詞時還發生了其他插曲，攝影師意外捕捉到台下古天樂的表情，只見古天樂一邊聽著鄭秀文的得獎致詞，一邊頻頻拭淚，十分為她開心，讓不少網友被這感人的一幕感動，紛紛表示：「他們的友誼真的很棒」、「跟她合作過的男主角都很疼她的」、「那是因為他們都知道她值得」