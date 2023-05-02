香港喜劇天王周星馳自去年一改過去低調風格，無預警開通IG後，除經常與粉絲互動外，更在近期與歌手林俊傑及五月天合體，這也讓影迷相當興奮更期待他能與這些大咖明星合作推出新作；然而，周星馳昔日好拍檔「田雞」田啟文，在日前宣傳電影時透露，周星馳將在65歲復出大螢幕，更提到過去曾經合作的演員都會歸隊，讓粉絲相當期待。

田啟文日前在大陸宣傳電影受訪時爆料：「他（周星馳）65歲，重出江湖在銀幕的作品，是我們所有曾經跟他合作的都可以歸隊」更接著提到周星馳將自導自演「現在誰能拍他啊？他拍不了，他是周大導。我知道他很想演，因為他都已經跟我差不多了，都是滿頭白髮、銀髮，他不是那個周星馳了。我知道他很喜歡演戲，但是他不希望觀眾要求他再演同一個類型的角色」。

事實上，周星馳自2019年的《新喜劇之王》後，就未再推出新戲，而上一次在幕前演出，已經是客串2017年《西遊伏妖篇》的片尾片，因此許多劇迷不斷敲碗希望能再看到周星馳的電影。

除田啟文的爆料外，從周星馳的社群中似乎也可發現一些端倪，昨（1）日勞動節他在IG發文「五一假期，最好就是看電影，求古今中外必看和千萬不要看電影指引。（小弟的電影可免，我不想看）」就有網友猜測周星馳似乎正在找尋靈感，沒多久後他又分享一部《關公大戰外星人》直言「學習中」，讓粉絲都相當期待。