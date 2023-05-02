根據一份最新民調顯示，可能代表國民黨參選2024的新北市長侯友宜支持度超過了賴清德。對此，我國前駐紐西蘭代表介文汲分析，由於前台北市長柯文哲與民眾黨的支持者組成「綠大於藍」，若參選總統，他恐會吸到綠營的票，「要緊張的是民進黨」。

《聯合報》昨（1）日公布了2024的民調，若藍綠白都分別由侯友宜、賴清德、柯文哲參選，侯友宜將以29%的支持度勝過副總統兼民進黨主席賴清德的27%，與柯文哲的23%；而若是柯不參選，侯、賴的支持度分別為42%與35%。

《中評社》今報導，介文汲受訪時指出，由於民眾黨內有些票是綠營的票，柯文哲的支持者也以綠營居多，藍營支持者反而很少，只要出了台北市，柯的支持者大多會是綠營的，外縣市的藍營支持者不會投給他，他參選總統會對賴清德比較有影響，「國民黨不用緊張，民進黨才要緊張」，所以國民黨沒必要與他合作。

介文汲舉例，在去年的台北市長選戰中，獲得柯文哲支持的台北市前副市長黃珊珊，就到了民進黨候選人陳時中不少的選票，而2024選戰會是台北市長選舉的放大版，所以藍軍相對會比較有優勢。

介文汲研判，國民黨應該會提名侯友宜，儘管民進黨一直在打他「落跑」，但不致於影響大局，對選民而言影響也有限。若柯文哲最後參選，藍營也會團結、至少會有三成的支持度。