首波梅雨鋒面將在周日報到，氣象專家吳德榮表示，今起至周六連5天回暖，今天北部高溫30度、南部飆35度，明天起更熱，接著周日（7日）第一波梅雨鋒面抵達，屬移動性鋒面，僅1天就通過，氣象局也表示，周日是雨最多的時候，中部以北、東半部及南部山區有雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（2日）各地多雲時晴，山區午後及東半部仍有零星飄雨的機率；氣溫續升，北部氣溫18至30度，中部19至33度，南部20至35度，東部18至32度。

吳德榮說，明日至周六（3至6日）台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天熱如盛夏，北台灣高溫升至33度、中部35度、南部更達36度以上，外出注意防曬、防中暑。

吳德榮說，周日「梅雨季」第一波鋒面抵達，屬移動性鋒面，約僅1天即通過；下周一（8日）降雨漸停、轉多雲。但為期末的模擬，鋒面結構、模式還在調整，降雨的範圍及雨勢，各國模式並不一致，顯示有不確定性，應持續觀察。氣象局則表示，周日鋒面通過、東北季風增強，是水氣最多的時候，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫陣雨。