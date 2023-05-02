腦退化是一個複雜的問題，台大生物產業學系老師洪泰雄指出，有很多因素可以導致腦退化，在飲食上建議增加攝取蔬果、魚及膳食纖維，適度攝取咖啡因並減少飽和脂肪酸，有助逆轉腦退化。

洪泰雄在臉書發文指出，有很多因素可以導致腦退化，包括遺傳、環境、壓力、缺乏運動和不良飲食習慣等；飲食習慣是其中一個可以改變的因素，有5種方法可助逆轉腦退化。

首先「增加蔬果攝取量」，洪泰雄表示，蔬果含有豐富的抗氧化劑和維生素，可以幫助保護腦細胞免受氧化損傷，減少腦退化風險；建議每天攝取5份蔬果，包括深色蔬菜和水果。

第二「增加魚類攝取量」，魚類含有豐富的Omega-3脂肪酸，有助於減緩腦退化的進程，建議每周至少攝取2次魚類，如鮭魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚或其他青背魚（背部呈現青綠色）；洪泰雄指出，日本是全世界最長壽國家，因為他們喜歡吃青背魚。

再來是「增加膳食纖維攝取」，膳食纖維可以幫助維持腸道健康，改善腸道菌群，有助保護腦細胞，洪泰雄建議增加攝取全穀類、豆類、堅果等膳食纖維豐富的食物。

另外，高脂飲食會增加腦退化的風險，建議減少紅肉、奶油、奶酪等高脂食物的攝取；適量攝取咖啡因可以幫助提升記憶和警覺，但是過量攝取可能會對腦部造成損傷，建議每天攝取200至300毫克的咖啡因。

洪泰雄提醒，腦退化是一個複雜的疾病，除了健康的飲食，適當運動、良好睡眠及心理健康也對腦退化的預防和治療相當重要。