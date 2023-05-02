台灣手搖飲選擇多樣，一名網友表示，高雄地方臉書社團近日統計出，高雄人最愛喝的15家手搖飲，排行中不見南霸天「茶の魔手」，他將疑問PO上網後，有網友說「茶の魔手」在南部根本不能稱上飲料，而是飲用水，「南部人把茶の魔手當水在喝，沒在榜上很正常」。

原PO昨（1）日於PTT八卦板轉發臉書地方社團《高雄點Kaohsiungtien》的圖表，圖中針對高雄人最愛15家手搖飲調查，第1至第10名分別為麻古茶坊、50嵐、五桐號、可不可熟成紅茶、迷客夏、八曜和茶、烏弄、鶴茶樓、龜記和得正。第11至第15名則是一沐日、清心、三分春色、珍煮丹及松本。

原PO表示，台南發源的飲料店「茶の魔手」，在南部有南霸天的稱號，居然無法擠進高雄人最愛手搖飲前15強，「茶の魔手在高雄究竟是什麼等級？」

貼文曝光，網友也紛紛留言，「喝膩的等級吧！曾經很紅」、「很甜」、「糖尿病等級的吧！很久以前喝過一次，但真的很多工地很愛」、「非常甜，工人愛喝」。但也有人直呼南部人把茶の魔手當飲用水在喝，所以才會沒在榜上，「那個對南部人是每天飲用水不算飲料了」、「那只是水」、「南部人當水喝欸！沒在榜上很正常」。