一名人妻分享，公公提議要讓孫子念昂貴的私立學校，但她與老公的收入根本無力負擔，因此起初便拒絕了公公的提議，怎料對方卻信誓旦旦地說要幫孫子出學費，讓夫妻倆很感動，卻沒想到這竟是惡夢的開始，公公出了第1年的學費以後，就開始私下騷擾原PO要她趕緊找錢來繳之後的學費，否則就會說她不是好媽媽，最後原PO不堪其擾，直接將孩子從私立學校轉到公立學校，讓公公氣得哇哇叫。

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》上分享，公公說要重視孫子的教育培養，因此想把孩子送到私立學校念書，但是私立學校昂貴的學費，以原PO和老公的收入要負擔很困難，因此夫妻倆婉拒了公公的提議，怎料公公卻拍胸脯保證說「不用擔心！我會負責學費。」

女網友表示，孩子最終還是進了私立學校念書，但公公卻開始恐怖的精神轟炸，當初說好會負責學費，但卻每天私下催她拿錢出來讓孩子能繼續念私校，否則就會指責她是一個很爛的媽媽，不為孩子的未來考慮。而這樣日復一日的情緒勒索，讓原PO快被逼瘋，因此決定讓孩子轉到公立學校念書，讓公公急跳腳，再度放話幫孩子出學費，但原PO已經被折磨到受不了，不願再相信公公的話。

女網友指出，公公當初提議要幫孩子出私校學費時，她真的心懷感恩，因此面對公公時不時的酸言酸語或情緒勒索，她都不當一回事，盡量不要和對方起衝突，但是長期的忍耐沒有讓一切變好，對方反而更變本加厲。公公像是可怕的控制狂，試圖要插手原PO怎麼照顧孩子，連切蘋果、煮水煮蛋的方法都要管，讓人很受不了。

女網友也說，公公甚至會在半夜發訊息，每一條都有幾百個字，就是為了要叮囑她怎麼照顧小孩，但根據老公的說法，公公在老公小時候，基本上根本沒有什麼照顧他，因此她很不解從未照顧過孩子的公公，到底哪裡來這麼多想法。

貼文引起網友討論，「婆家的嘴騙人的鬼」、「搬家租屋住吧！再繼續下去可能妳會生病」、「搬出去吧！孩子的就學權利是父母決定，不是爺爺奶奶做決定」、「公公就是出一張嘴而已，下次他再說就跟他要錢」、「老人家真的很愛這樣，要學會不為所動」。