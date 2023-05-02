北市一名無業的許姓男子去年7月晚間搭乘捷運時，在車廂內先是偷摸一名女乘客的胸部，短短7分鐘後，又在捷運站內追逐另一名女乘客，將人撲倒在地「強抓胸部」成傷，嚇到兩名女子報警提告；法官依《性騷擾防治法》，判處許男有期徒刑2月，得易科罰金；又依犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月。

據判決書指出，許男於去年7月20日晚間8時許，搭乘捷運淡水信義線往象山方向，途經大安森林公園站與大安站之間，許男竟在車廂內，趁A女不及防備之際，徒手觸摸其胸部，對A女為性騷擾得逞。

沒想到才短短7分鐘，許男又在信義安和捷運站內，追逐B女，將其壓制在地後，徒手抓B女胸部，致其前胸多處抓傷，以此強暴方式對B女為猥褻行為得逞，兩位女子被嚇到報警處理。

法官審酌許男僅因一時衝動，對A女為性騷擾行為，並以強暴手法強制猥褻B女 ，造成其身體傷害，顯欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，更留下兩名女子心理難以磨滅之陰影，行為實屬不該；法官考量其犯後坦承犯行，但迄未賠償A女或取得其諒解，而B女則於偵查中具狀表示已與許男和解、不予追究，法官依《性騷擾防治法》，判處許男有期徒刑2月，得易科罰金；又依犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。