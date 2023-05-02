日本防衛省今天表示，中國海軍3艘艦艇4月29日穿越沖繩縣宮古海峽，朝太平洋方向航行。此外，4月29至30日之間中國海軍6艘艦艇穿越對馬海峽朝日本海航行，日本機艦警戒監控。

日本防衛省（國防部）表示，日本海上自衛隊4月29日上午8時（台灣時間上午7時）左右發現一艘中國海軍情報蒐集艦航行在長崎縣五島列島西南約180公里的海域後，朝東北方向航行。這艘情報蒐集艦後來穿越對馬海峽，朝日本海方向航行。

4月29日下午2時左右，日本海上自衛隊發現在沖繩縣宮古島東北約140公里海域，一艘中國海軍護衛艦朝東南方向航行。同一天下午5時左右，發現中國海軍飛彈驅逐艦等2艘艦艇在宮古島周邊海域朝東南方向航行。這3艘中國艦艇穿越沖繩本島與宮古島之間的宮古海峽後朝太平洋方向航行。

4月30日凌晨0時左右，日本海上自衛隊發現在長崎縣五島列島西方約130公里海域，有中國海軍飛彈驅逐艦等總計5艘艦艇朝東北方向航行。這5艘中國艦艇穿越對馬海峽後朝東北方向、日本海方向航行。

日本防衛省出動海上自衛隊第5航空群所屬的P-3C反潛機及第43掃海隊（掃雷隊）所屬的「豐島」號掃海艇警戒監控。（編輯：郭中翰）1120502