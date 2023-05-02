桃園市長張善政上任後陸續推出許多新政獲好評。昨(1)日為五一勞動節，張善政在臉書列舉推出的勞工福利政策，有網友對此大讚桃園這次選對市長，從推出的政策看出很重視勞工。此外，有網友提到上下南崁每到夜晚就有改裝排氣管的汽機車橫行，「請市長重視勞工休息時的品質」。

張善政昨在臉書指出，已推出許多勞工福利政策，希望做勞工最堅強的後盾。張善政提到，勞工安全是最重要的前提，已經開始試辦3D安全網計畫，也叫「工地風水師」，要來檢視工地的安全環境。而這3個D分別代表沒有危險（Dangerless）、慎重（Discretion）以及負起責任（Duty），希望所有利害關係人都要正視工地安全環境。

在勞工權益方面，張善政提到，勞資爭議調解平台從原本的桃園、中壢、平鎮3個據點，再增加大園、觀音、新屋、龍潭、大溪5個據點，未來還會持續增加普設，勞動局也會適時介入提供訴訟扶助，保障勞工的權益。

張善政也提到，他提醒局處在各項施政策略，必須要為勞工考量更多、更周全，勞工福利政策不只是勞動局的業務，像是國中小營養午餐免費、婦女凍卵營養補助金、產後心理諮商補助等，這些政策都有助於勞工朋友更安心地在桃園打拚，在辛勤工作的同時，沒有後顧之憂。張善政強調，要讓桃園的勞工朋友在每一天都能享受友善安全的工作環境。

張善政的文章讓許多網友有感，並表示「桃園這次選對市長，從推出的政策看出很重細節，真的很重視勞工」、「謝謝您為勞工能夠享受安全環境而努力」、「勞工是國家的根本，公共安全重於一切」。此外，有網友提到，重視勞工很好，但要讓勞工在休息的時候能好好休息，該網友透露，上下南崁每到夜晚就有改裝排氣管的汽機車橫行，吵的無法入睡，「請市長重視勞工休息時的品質，別讓這些改裝車的噪音影響勞工的身心健康」。