菲律賓總統小馬可仕與美國總統拜登會談時說，南海與亞太地區情勢緊張下，馬尼拉很自然地尋求與它「世界上唯一的條約夥伴（美國），強化和重新定義我們之間的關係」。

馬尼拉和華府於1951年簽署「共同防禦條約」（MDT），承諾任一方本土或在太平洋轄區的島嶼領土、軍隊、公務船舶或飛機遭武力攻擊時，雙方將共同採取行動因應危險。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）正在華府進行4天的正式工作訪問，並於美國時間1日與拜登進行雙邊會談。

根據菲律賓總統通訊辦公室公布的會談內容，兩人「重申對提升馬尼拉和華府同盟的承諾」。

小馬可仕致詞時對亞太地區緊張局勢持續升級表達關切，並提到「美國對維護和平的幫助及對地區穩定與發展的貢獻」。

他也提出「為因應我們在疫情後面臨的新經濟」，有必要尋求方法強化菲美同盟和夥伴關係。

小馬可仕說，除此之外，菲律賓可能處於「目前世界上最複雜的地緣政治局勢中」。

他表示，因此，馬尼拉很自然地尋求與它「世界上唯一的條約夥伴（美國），強化和重新定義我們之間的關係，以及我們面臨這些…圍繞南海和亞太及印太地區緊張局勢時所扮演的角色」。

小馬可仕說：「我們需要評估許多新事項，還有在我們寄望未來和平的世界觀中，我們在世界上身為合作夥伴的角色…不僅在亞太和印太地區，也在整個世界。」

拜登則說，華府「堅定致力於保衛菲律賓，包括南海，我們將持續（支持）菲律賓軍事現代化」。

他表示，美菲兩國不僅擁有穩固的夥伴關係，「我們有著深厚的友誼，這種友誼因數百萬菲律賓裔美國人和美國各地的社區而更加豐富」。

這是小馬可仕與拜登第2次面對面雙邊會談。菲律賓總統通訊辦公室表示，小馬可仕去年9月赴紐約出席聯合國大會期間，與拜登首度會談，當時兩人重申對菲美同盟和夥伴關係的承諾，並同意加強優先領域的合作，以及兩人將分別對菲律賓和美國進行訪問。（編輯：馮昭）1120502