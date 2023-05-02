去年九合一選舉，代表民眾黨參選台北市里長的王姓男子，為求勝選，找來大批友人遷移戶籍，取得投票權，涉及「幽靈人口」，結果王男最終未能選上里長，還連累遷戶籍「助選」的10名友人及其親友吃官司。台北地檢署上月依《刑法》虛偽遷徙戶籍取得投票權罪起訴王男。另遷移戶籍的周姓民眾10人，檢方給予緩起訴，台灣高檢署駁回北檢再議，周姓民眾10人獲緩起訴處分1年確定，各須向公庫支付3萬、2萬及4萬元。

王男曾是柯文哲的台灣民眾黨台北市黨部松山區主任。他代表民眾黨參加去年九合一選戰，投入北市松山區富錦里里長選舉。

調查局台北市調查處蒐證發現，王男為求順利當選，與周姓友人謀議，由周提供兒子位於北市松山區的房屋，及房屋的稅單給王男使用，讓王找倪姓友人及其親友持身分證及房屋繳稅單遷移戶籍，取得該里里長投票權，並於去年11月26日參與投票，但事後王落選。

今年4月，北檢偵結起訴王男，另涉嫌遷移戶籍的周姓民眾10人，檢察官考量10人認罪且無刑事前科，同意給予10人緩起訴處分，期間1年，並命10人各須支付2萬、3萬、4萬元給公庫。

案經北檢依職權送台灣高檢署再議，高檢署審查後認為北檢再議無理由，依法駁回，因此周姓民眾10人獲緩起訴處分1年確定，10人各須向公庫支付3萬、2萬及4萬元。