女星譚艾珍的女兒歐陽靖，2020年與日籍攝影師RK結婚，但兩人婚姻卻在去年12月劃下句點，昨（1）日歐陽靖在社群發文坦言，前夫已經開始「日更女友」，且看起來過得相當不錯，不過自己卻走不出情傷，更提到了過去前夫相處時的不愉快以及目前還不想找第二春的原因。

歐陽靖昨（1）日在臉書上表示，有不少朋友因擔心她走不出情傷，而勸她再找第二春，但她坦承「是喔，前任自從簽字之後早已過著日更女友的Happy days，但我聽到『愛情』兩個字就跟某些人聽到『蟑螂』一樣…立刻把耳朵摀著，腦袋也不敢出現畫面」她認為，感情這件事其實無關業力而是念力「心中越是恐懼，越容易招來妖魔鬼怪」。

接著，她提到，自己從小到大什麼都不怕，卻害怕被別人嘲笑「笨」、「不懂裝懂」，「於是量子效應就來了，在感情方面，我是個智障等級的『戀愛腦』！」她坦言，單身4年的日子，她曾開出了許多條件，卻忘了更重要的兩個條件，就是生性樂觀和尊重女性，「又悲觀又大男人主義，其他條件再好也打咩（不行）…但我居然笨到沒趕快落跑」。

此外，歐陽靖也透露了自己和前夫相處時所受到的委屈，例如對方生活品味好卻挑剔、AA制到後來男方開始忘記帶錢包，而她甚至會為愛情包容對方的情緒勒索及語言暴力「殊不知自己只是發個小牢騷，對方就直接說：『妳給我滾。』」她表示，自己走不出情傷的原因，是無法面對自己因愚笨而犯下的錯誤，不過她也承認「歐陽靖在感情方面就是個智障」最後，表示自己暫時不會尋找新感情「現在問我的話，條件會更多，除非老天爺送我一個經濟自由的工具人，不然我幹嘛再去招惹麻煩？」