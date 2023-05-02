胰臟科醫師林相宏分享，一名30歲的男患者因為腹痛就醫，稱吃了腸胃藥2個月，問題都沒改善，甚至還越來越嚴重，常常半夜痛到哭，短短2個月就暴瘦14公斤，他請患者躺下觸診檢查，還沒摸就看到患者上腹部有一坨鼓鼓的東西，觸診發現是不規則腫瘤，之後透過超音波確認是長達13公分的惡性肉瘤，且已轉移到肝臟。

胰臟科醫師林相宏在臉書上分享，一名30歲的患者來就醫，稱最近2個月肚子都不太舒服，胃附近會痛，肚臍附近也會痛，去診所拿腸胃藥吃都沒有用，且疼痛越來越嚴重，有時候痛到半夜睡不著。

林相宏表示，患者去照了胃鏡、大腸鏡，結果都沒有什麼異常，但患者腹痛的狀況卻持續未改善，不僅半夜會肚子痛到哭，更在短短2個月內瘦了14公斤，來到他這邊看診的時候已經被折磨到很憂鬱。

林相宏指出，聽完患者的病史，他請對方躺到床上先觸診檢查，結果患者才剛躺下，就發現患者上腹部有一坨鼓鼓的東西，觸診發現是顆很硬且形狀不規則的腫瘤，經過超音波檢查以後，確認是一顆長達13公分的惡性肉瘤，並且合併肝臟轉移。且因為腫瘤太大頂到患者胃部，才使患者出現腹痛、吃不下的狀況。