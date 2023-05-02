美國聯準會去年採取激烈升息策略，雖成功讓通膨繼續飆高，但通膨率也沒有因此回落至目標區間，然而高利率已經讓不少企業出現裁員潮，體質不佳的銀行在短短2個月內就倒了3家，安聯（Allianz）首席經濟顧問Mohamed El-Erian警告，未來18個月內可能會看到更多無法適應高利率環境的企業破產，財務壓力將變得更加沉重。

金融時報報導，針對目前美國遇到的經濟困境，Mohamed El-Erian認為聯準會應該要馬上採取行動，以解決眼前的危機，接下來情況會變得更加危急，「如果公司及管理層無法適應高利率，就會受到市場的懲罰。」

Mohamed El-Erian補充說道，「事實上，對於缺乏彈性的企業，以及經營方式無法在高利率環境生存的企業，接下來只會看到更多企業宣告破產，財務壓力越來越大。」

Mohamed El-Erian點名商用不動產是需要關注的地方，未來18個月內將是關鍵，因為將近1兆美元的資產需要進行融資，而銀行業的狀況不佳，信貸條件快速緊縮，融資不順利就會出現危機。

此外，Mohamed El-Erian感嘆，「如果缺乏適應的能力，美國的信譽將會受到嚴重侵蝕，美國在全球市場的領導力與穩定力將被削弱，那些美國曾引以為傲的優勢與主導地位將變成國家與全球不穩定的根源。」