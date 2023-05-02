一名少女小美就讀國三到高中時期，連續多次遭到父親在夜間偷偷撫摸胸部，甚至性侵長達2年，她為了忘記父親獸行拼命讀書，成績極度優異，但父親仍未停止，造成她心理壓力過大，猶豫是否要公開此事，於是透過通訊軟體向分居的母親詢問「想看心理醫生」，母親追問下才知道丈夫犯行，但少女仍只希望父親道歉，未料父親卻不斷醜化她，最終讓她心死，一審法官為此怒判9年徒刑，經上訴後遭到駁回維持原判。

根據判決書記載，該名狼父帶著就讀國中的小美一起住在哥哥及堂弟家中，並與女兒睡同房上下舖，在107年4、5月間某日晚間11時許，見女兒熟睡，竟將手伸入小美衣服內撫摸胸部，女兒嚇得驚醒，他反而當作若無其事走出房間。事後狼父變本加厲，竟連續多次女兒熟睡之際，強制猥褻並性侵，直到高中。

小美不堪長期受到父親侵害，長期間下來覺得自己的心理壓力已經大到沒辦法負荷。除了學業上的壓力，再加上長期間來父親對她的事情也會造成壓力，這個壓力讓她一直猶豫要不要讓其他人知道發生這件事，因為一旦講了整個事情的走向就會變得無法預知的情況。

因此她透過臉書訊息跟媽媽對話時，也要求媽媽不要報警，因為報警就是會把事情弄大，但當下只想逃離這個狀態，不想要因為這件事衍生更多問題。但媽媽聽聞後苦勸若不報警將無法脫離父親魔掌，於是決定提告。

一審法院審理時，父親辯稱女兒是為了讓媽媽和他離婚才誣陷他。但小美的醫院診斷證明，卻在下體採集到父親DNA。

法官也調閱小美在校成績，發現她成績極度優異，且輔導紀錄沒有任何病症或有行為偏差，因此判決狼父9年徒刑。

但父親不服上訴，甚至誣指女兒偷竊，又醜化女兒與妻子，不但否認犯行還一再醜化妻子與女兒，因此認為原審量刑妥適，駁回上訴。仍可上訴最高法院。