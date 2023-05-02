資深藝人、同時也是知名電視劇《新台灣奇案》製作人的「台灣阿姐」郭美珠，從歌仔戲出身闖蕩演藝圈數十載，一生為台灣影視文化帶來諸多貢獻，14年前發現乳癌切除右胸，豈料最近檢查發現乳房二度罹癌緊急切除左胸，本月預計做化療的她，悲吐病況：「經常咳到像快往生！」

郭美珠12年前曾因乳癌二期而切除右邊乳房，原本復原情況良好，當時她幽默自嘲：「我頭髮剛長出來像刺蝟一樣」，豈料今年檢查又發現乳癌復發，上周緊急動刀切除左胸，「上次我從肚子挖肉做重建，一次刮一點像橘子瓣一樣塞進去，但這次沒做了。」

豈料，這次切完左乳後疑似傷到神經系統，郭美珠表示現在2隻手相當無力，幾乎抬不起來，連護士幫她抽血只能從腿抽，再加上自從半年前確診後，肺部一直有狀況，讓她經常咳嗽，曾咳到2小時之久，令她難過直呼：「經常真的咳到快往生一樣！」

由於肺部狀況不佳，令郭美珠擔心整個身體機能下降，因此進醫院用正子斷層造影做更詳細的檢查，所幸的是她的肺部並無大礙，沒有腫瘤只是有些許發炎，她考慮之後要再去做鼻咽鏡檢查扁桃腺。