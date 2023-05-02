周一收盤，道瓊指數跌46.46點或0.14%，收34,051.70點。 標普500指數跌1.61點或0.04%，收4,167.87點。那斯達克指數跌13.99點或0.11%，收12,212.60點。費城半導體指數漲24.12點或0.81%，收3,019.09點。

KBW地區銀行股指數下跌2.7%，而摩根大通（JPMorgan Chase & Co）在競標倒閉的第一共和銀行中勝出，股價上漲2.1%。

摩根大通將支付美國聯邦存款保險公司（FDIC）106億美元取得第一共和銀行大部分資產。

受原油價格下跌拖累，能源股跌1.26%，在標普指數11大類股中表現最差。科技股漲近0.2%，給大盤帶來一些支撐。

重量級科技股普遍收黑，僅臉書母公司Meta漲1.19%。微軟跌0.55%，蘋果跌0.05%，亞馬遜跌3.22%，Alphabet跌0.13%，特斯拉跌1.51%，網飛跌1.76%。

由輝達勁揚4.18%領軍，費城半導體指數表現相對強勁。

分析師和投資人亦消化最新的經濟消息，這些最新的發展顯示短期內聯準會可能需要堅守其緊縮周期。美國供應管理協會（ISM）公布，4月製造業採購經理人指數（PMI）較3月攀升。

為了抑制通膨，聯準會自去年稍早起接連升息，本周三（美國當地時間）料將再升息25個基點。

美國交易所成交量總計為102.4億股，過去20個日均量為103.7億股。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為1.36：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.17：1。

標普500指數有35檔成分股創下52周新高、一檔創新低。那斯達克指數有88檔創新高、188檔創新低。