天使隊球星大谷翔平前役出征密爾瓦基釀酒人的主場「美國家庭球場」，儘管在大聯盟也打了幾年，這只是他初次來到密爾瓦基出賽（跨聯盟與跨區的比賽），吸引當地球迷與媒體關注。場邊還有日本小孩舉著日語看板寫道：「我6歲，最愛大谷翔平。」「莉子4歲想和大谷翔平結婚。」

這張照片是由美國人麥克隆（Michael McLoone）拍攝，他看不懂日文，他只是稱讚大谷翔平在客場比賽還能吸引許多球迷。兩位日本小孩的母親也留言感謝那位拍攝者，從她的IG看來是前赴美生活的日本家庭，育有6歲男孩與4歲女兒，場內日本球迷一大部分是從芝加哥過來聲援的。

對於美國球迷而言，「和我結婚」「XXX選總統」一向是運動場常見的標語。

天使在密爾瓦基的3連戰共獲得97542人進場，數量與他們對紅雀的同區內戰相當，絕大多數仍是釀酒人球迷。天使以2勝1負贏得系列賽，大谷3場擊出5支安打、1支全壘打、兩次盜壘成功。

那支全壘打是中間方向的超級高射炮，仰角39度、滯空時間6.98秒，大谷自己跑了一大段距離才看到球落在牆外。主場釀酒人球迷為這球喝采，還有觀眾在大谷回到休息區時做出朝拜的動作，日本網友也讚賞大聯盟球迷的風度。