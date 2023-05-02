小編今（2）日精選5件不可不知的國內外財經大事。勞動部1日公布最新無薪假統計，與上一期相比，本週增加110家、861人。勞動部表示，雖然多為先前實施到期後與勞工續簽，並為小規模實施，但仍有一家電子零組件製造業新增160人實施無薪假。同時，IC載板大廠欣興電子也遭員工爆料，要求員工放無薪的「圓夢假」、變相要求無薪休假。此事件是否衝擊股價，投資人要留意後續公司營運表現。

對此，欣興表示，因應景氣低迷加上傳統淡季，配合廠區需適度調整人力，公司的確有推動休假活動，但並沒有強迫員工配合。

【1】苦日子來了！欣興電驚傳放圓夢假

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，欣興電子若實施「圓夢假」或者未經勞工同意就逕自以加班時數來折抵上班時數後強迫休假，只要涉及未依規定給薪，不管是用什麼名目就屬違法。

【2】蘋果財報有料 台廠供鏈暗飄香

美股超級財報周來臨，科技巨擘蘋果財報4日重磅登場，高盛證券提前送暖，看好iPhone銷售有撐，抵禦Mac的疲弱，並將蘋果目標價由199美元象徵性升至200美元，凸顯力挺蘋果後市決心；法人指出，蘋果股價若能在法說後持續攀高，台系供應鏈將有補漲可期。

【3】勞退縮水惡夢…暫解除 三大政府基金首季賺2,709億

五一勞動節，勞工退休基金可喘口氣，暫不用擔心退休金縮水。勞動基金運用局1日公布3月勞動基金收益回沖1,000.7億元，加計國保及退撫基金，三大政府基金3月共回沖1,206.23億元，累計今年第一季投資收益推升至2,709.44億元。

【4】麥格理：美衰退恐超預期 Fed不會救市

澳洲金融集團麥格理（Macquarie）北美經濟部主管杜爾里（David Doyle）認為美國經濟將會衰退，嚴重程度可能超過聯準會和市場預期，但發生衰退時Fed將不會出手拯救股市，並強調「聯準會賣權」（Fed Put）時代已結束。

【5】AI搶飯碗「2職業超危險」5年內1400萬職位恐消失

WEF周日（30日）發布最新報告，經調查逾800家企業看法顯示，企業主預期到2027年將增加6,900萬個新職缺，但也將削減8,300萬個現有職位，這換算淨流失1,400萬個工作機會，約合目前就業人口的2％。

AI在部分情況可取代人力，恐令許多職位不保，其中資料輸入人員、行政祕書最受衝擊。