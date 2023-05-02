根據最新民調顯示，不管是藍綠對決，亦或是藍綠白參戰的「三腳督」局面，可能代表藍營參選2024的新北市長侯友宜，民調皆為第一。對此，媒體人韋安指出，侯友宜的民調能反轉有3個原因，他並預言，一旦被國民黨提名，侯將再次成為「超級大金剛」。

韋安今（2）日在臉書發文分析，侯友宜支持度能反超賴清德的原因有三點，首先，是侯長期以來有穩定的支持度，他在「信任指數」和「感情溫度」等民調中也長期領先。

第二，當侯友宜日前喊出「守護中華民國，勇往直前、捨我其誰」時，等於已清晰表達參選2024的意志，對支持者，尤其是中南部民眾有很大的感染力和動員力。最後，侯友宜的新加坡之行，展現他的「實用主義國際觀」，及處理複雜對外關係的戰略定力，讓他成為讓人民信任，能維護國家尊嚴、台灣人利益的「和平高手」。

韋安認為，雖然綠營發動了猛烈攻擊，但侯友宜到目前為止只有一些「懸疑值」，幾乎沒有受到內傷。他預言，等到正式被國民黨提名，完全動起來、後發制人，一一破除「懸疑」後，侯友宜將可能再次變成台灣民意基金會董事長游盈隆曾說過的「超級大金剛」。