●Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey在提及摩根大通收購倒閉的第一共和銀行時表示，希望這是最後一次的銀行業危機，但也許在某些時候會出現其他事。不過，最近發布的業績持續給投資人帶來一些樂觀情緒。與預期相比，標普500指數成分股第一季業績表現不錯，目前分析師已經沒想要下修預測值，如果利率維持在這個水準，且美國企業繼續出貨，那就非常正面了。

●摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，美國的製造業數據沒有讓通膨鬆一口氣，那些相信聯準會將在下半年降息的股票投資人可能感到失望。如果聯準會在這次的會議釋出更加鷹派的訊息，股市可能重挫。

●Northwestern Mutual Wealth Management Co資深投資組合經理Matt Stucky表示，周一的數據鞏固了聯準會5月升息25個基點的預期，並使6月再度升息的可能性升高，「現在5月升息已成定局，6月升息則在醞釀中。數據中透露出的經濟強度，意味著聯準會可能維持其限制性政策」。他擔心聯準會收緊政策的時間越長，對經濟的衝擊就越大，「聯準會必須將利率升得越高，維持高利率的時間越長，經濟衰退的風險就越大，陷入更深、更久的衰退風險也更大」，他表示對美股在周一做出更負面的反應感到驚訝。