一名家住新北市新店的北市知名明星高中陳姓老師，因連續2天未到校也未向校方請假，昨（1日）適逢學校期中考，他卻無故未到校監考，手機及家中電話也聯繫不上，直到下午4時許，校方請家屬打電話報警並與里長前往破門，才發現陳師陳屍浴室，已出現屍斑，而當時蓮蓬頭的水都還在流，警方封鎖現場進行採證後，初步排除外力介入，但家屬透露陳有心血管病史，目前檢察官將請法醫進行驗屍以調查釐清。

據了解，陳男獨居在新北市新店區北宜路二段某大樓，目前任職於北市某明星高中，但是校方卻發現他已2天未到校，也未請假，原本昨日為該校期中考，陳男也沒到校監考，校方也連繫不上，後續經家屬聯繫陳男鄰居，發現陳男的車並未外出，直覺不對勁，立即通報警消人員前往破門。

警消到場後發現陳男倒臥在浴室內，已明顯死亡，當時蓮蓬頭的水都還在流。警方封鎖現場進行採證，初步排除外力介入，事後家屬透露，陳男原本就有心血管病史，目前檢察官將請法醫進行驗屍以調查確切死因。